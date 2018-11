Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des PK Bad Harzburg ...

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 17.11.2018 bis 18.11.2018

Goslar - Anzeige aufgrund von Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Ein 34-jähriger PKW-Führer aus Oker wurde am 17.11.2018, gegen 22:20 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ilsenburger Str. angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis, so dass eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Ein dementsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gefährdung des Straßenverkehrs

Ein 36-jähriger PKW-Führer aus dem Kreis Plön geriet auf der B6, aus Rtg. Wernigerode kommend, kurz nach der Landesgrenze auf winterglatter Fahrbahn von der Straße ab und beschädigte hierbei die Mittelleitplanke stark. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Ein Verfahren aufgrund von Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Winkler, PK

