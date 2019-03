Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des PK Bad Harzburg ...

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 09.03.2019 bis 10.03.2019

Goslar -

- Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannter Täter beschädigte den rechten Außenspiegel eines schwarzen Fiat Punto, der auf einem Grundstücksparkplatz in der Schmiedestraße/Einmündung Herzog-Wilhelm-Straße abgestellt war. Der Tatzeitraum ist eingegrenzt auf die Zeit vom, 08.03.2019 ab 23 Uhr, bis zum 09.03.2019 um 2 Uhr. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter Tel. 05322/91111-0.

- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 10.03.2019, gegen 06:40 Uhr befuhr ein 39-jähriger Ilsenburger die Kreisstraße 46, aus Eckertal kommend in Richtung Bettingerode. Kurz vor dem Ortsteil Bettingerode kam er alleinbeteiligt mit seinem Renault in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Das Fahrzeug wurde an der rechten Fahrzeugseite komplett beschädigt, jedoch blieb der Fahrzeugführer unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, in Höhe von ca. 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

i.A. Frischemeier, POK

