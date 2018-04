Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung des PK Oberharz

Pressemitteilung des PK Oberharz

Goslar - Am 18.04.2018, gegen 15.45 Uhr, kam es in der Marktstraße in 38707 Altenau zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher, ein 49jähriger Altenauer, verlor infolge gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Da es dem Altenauer aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht möglich war, das Fahrzeug zu stoppen, kam er erst durch das "beherzte" Eingreifen seiner Beifahrerin und der vorbildlichen Hilfe eines weiteren Verkehrsteilnehmers im Bereich der Hüttenstraße zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde rettungsdienstlich versorgt und ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.500,00 Euro.

Am 18.04.2018, gegen 16.20 Uhr, kam es auf der B498, Goslar in Richtung Altenau, im Bereich der Weißwasserbrücke zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Kradfahrer. Der 62jährige Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel verlor in einer Linkskurve aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500,00 Euro.

i.A. Reckewell, PK'in

