Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung PI Goslar vom ...

Goslar - Trunkenheitsfahrt

Am 24.02.19, gegen 01.00 Uhr, wurde ein 21-jähriger Pkw-Führer aus Goslar im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Okerstraße angehalten und überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bei Arbeiten am Pkw verletzt

Bei privaten Reparaturarbeiten an einem Pkw in der Wolfenbütteler Straße in Goslar stürzte ein 64-jähriger Mann aus Liebenburg in die ca. 2,5 Meter tiefe Montagegrube. Er wurde leicht verletzt dem Krankenhaus in Goslar zugeführt.

