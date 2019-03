Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung PI Goslar vom ...

Pressemitteilung PI Goslar vom Freitag, 22.03.2019, 12.00 Uhr bis Samstag, 23.03.2019, 09.00 Uhr

Goslar - Am Freitag, den 22.03.19, kam es gegen 13.30 Uhr, in der Schwiecheldtstraße in Goslar, in der Wohnung einer 83-jährigen Frau zu Streitigkeiten mit deren 55-jährigen Sohn. Dieser bedrohte seine Mutter und beschädigte zum Teil das Inventar. Er erhielt ein Hausverbot; eine Strafanzeige wurde gefertigt.

