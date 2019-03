Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilung PI Goslar vom ...

Pressemitteilung PI Goslar vom Samstag, 23.03.2019, 09.00 Uhr bis Sonntag, 24.03.2019, 09.00 Uhr

Goslar - Mehrere Spinde aufgebrochen

In einem Gastronomiebetrieb in der goslarer Altstadt kam es am frühen Morgen des 23.03.19 zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter brachen mehrere Spinde auf und entwendeten diverse Gegenstände, wie Geldbörse und Handy.

Sachbeschädigung an Pkw

Am 23.03.19, in der Zeit von 12.15 Uhr und 12.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz Kornstraße in Goslar die rechte Fahrzeugseite eines grauen VW Touran durch unbekannte zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Goslar entgegen.

Unerlaubtes Feuer im Garten

In Goslar Hahndorf wurden am Nachmittag des 23.03.19 durch einen Anwohner größere Mengen an Holz und Gartenabfällen im Garten verbrannt. Das relativ große Feuer musste durch die Feuerwehr abgelöscht werden. Gegen den Verursacher wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Einsatz- und Streifendienst

Telefon: 05321-339-0