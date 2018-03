Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.03.2018

Goslar - Unfallflucht unter Btm-Einfluss

Gleich mehrere Strafverfahren kommen auf einen 39-jährigen Goslarer zu. Dieser hatte am 26.03.18, gegen 15.40 Uhr, in der Kornstr, in Goslar, mit seinem PKW zunächst zwei geparkte Fahrzeuge zusammengeschoben. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde jedoch von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Zudem löste sich bei dem Aufprall das vordere Kennzeichen des PKW. Der Verursacher wurde etwas später durch die Polizei an der Anschrift des Fahrzeughalters aufgegriffen. Dabei stellt sich heraus, dass der 39-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Tierfiguren entwendet

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Fr., 23.03.2018, 20:00 Uhr - Sa., 24.03.2018, 07:00 Uhr, aus dem Vorgarten eines Grundstücks in der Neindorfstr. in Jürgenohl, zwei Tierfiguren. Es handelte sich um eine Katze und einen Hasen.

Die Polizei Goslar bittet Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden.

Seesen

Einbruch in das Bahnhofsgebäude Seesen

In der Zeit von Fr., 23.03.2018, 16:15 Uhr - Mo., 26.03.2018, 06:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude des Bahnhofs Seesen ein. Dort brachen sie eine Tür auf und gelangten so in den Kiosk-/Schalterbereich, wo sie u.a. Zigaretten und Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe entwendeten. Der Gesamtschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3.000 EUR belaufen.

Die Polizei Goslar hat hierzu die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die in dem Tatzeitraum im Bereich des Bahnhofs Seesen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben oder sonst in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05321/339-0 zu melden. / MaLü

