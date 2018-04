Polizeiinspektion Goslar / Pressemitteilungen der ...

Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.04.2018

Goslar -

-Rasenfläche geriet in Brand

Aus bislang noch nicht geklärter Ursache geriet gestern in der Feldmark zwischen Jerstedt und Baßgeige in der Nähe der B6 eine ca. 80-90 qm² große Rasenfläche in der Nähe eins Strommasts in Brand. Der Mast selbst wurde dem äußeren Anschein nach nicht beschädigt. Ein Spaziergänger hatte den Brand entdeckt und zunächst erfolglos versucht, die Flammen mit seiner Jacke zu ersticken. Die Feuerwehr Goslar, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, hatte die Lage dann schnell im Griff. Das 1. Fachkommissariat der Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Stromversorger prüft, ob ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich sein könnte.

Liebenburg

-Einbruch in Hofladen

Bislang unbekannte Täter drangen im Zeitraum Mo., 02.04.2018, 23:00 Uhr - Di., 03.04.2018, 06:30 Uhr, unberechtigt in ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes in 38704 Liebenburg/Groß Döhren, Spilleworth, ein. Dort entwendeten sie aus einem Büroraum des Hofladens einen Tresorwürfel mit Bargeld. Die Polizei Liebenburg bittet Personen, die im tatfraglichen Zeitraum Auffälligkeiten im Bereich der Straße Spilleworth festgestellt haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05346/1028 zu melden./MaLü

