Polizeiinspektion Goslar / Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe

Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe

Goslar - Braunlage: In der Zeit von Freitag 06.04.2018 bis Montag 09.04.2018 beschädigt ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe eines leerstehenden Ladengeschäfts in der Harzburger Straße in Braunlage. Es ist ein Schade von mindestens 200EUR entstanden. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. BM

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Polizeistation Braunlage Telefon: 05520-9326-0