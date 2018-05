Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Nachtrag zum tödlichen ...

Seesen: Nachtrag zum tödlichen Kradunfall vom 31.05.2018

Goslar - Wie bereits berichtet, befuhr ein Kradfahrer am heutigen morgen, gegen 06.55 Uhr, mit seinem Motorrad die K 58 von der K 61 kommend in Richtung Engelade. Beim Befahren eines beschrankten Bahnübergangs wurde er von einem aus Kreiensen kommenden Zug erfasst und tödlich verletzt. Wie jetzt bekannt wurde, handelt es sich offensichtlich um einen 56-jährigen Mann aus Gleichen. Zum genauen Hergang und zur Unfallursache dauern die Ermittlungen noch an. Die Bahnstrecke ist weiterhin auf unabsehbare Zeit gesperrt, ebenso die K 58 in diesem Bereich. (bür)

