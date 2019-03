Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Pressebericht vom 05.03.2019

Seesen: Pressebericht vom 05.03.2019

Goslar - Sachbeschädigung an einem Schulbus Bereits in der Zeit vom 28.02.2019, 15.30 Uhr, bis 01.03.2019, 07.45 Uhr, zerkratzten bisher unbekannte Täter die Schiebetür eines Schulbusses, der in Rhüden in der Maatestraße abgestellt war. Geschädigt ist eine Firma mit Sitz in Bonn. An dem Schulbus entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon (05381)9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Verkehrsunfall Am 04.03.2019, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Lamspringe mit seinem PKW die B 243 von Seesen in Richtung Osterode, als bei dem Sturm plötzlich ein größerer Ast abbrach und auf die Fahrbahn bzw. seinen PKW fiel. Dadurch wurde die Motorhaube und die Windschutzscheibe beschädigt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (Bür)

Bedauerlicher Reitunfall in einem Ortsteil von Seesen Bereits am 03.03.2019, gegen 13.30 Uhr, kam es in einer Reithalle in einem Ortsteil von Seesen zu einem bedauerlichen Reitunfall. Hier hat eine 43-jährige Frau ein Pferd, das sie kaufen wollte, probegeritten. Da das Pferd als zuverlässig eingestuft wurde setzte sie später ihre fünfjährige Tochter auf das Pferd. Diese wurde von dem Pferd, aus noch unbekannten Gründen, abgeworfen und am Boden liegend mehrfach getreten, so dass sie schwer verletzt wurde und mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik zugeführt werden musste. Das Kind ist nach hiesigen Erkenntnissen außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen dauern bei der Polizei in Seesen noch an. (Bür)

