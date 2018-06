Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Pressebericht vom 08.06.2018

Seesen: Pressebericht vom 08.06.2018

Goslar - Diebstahl von Heizkörpern

In der Zeit vom 05.06.2018, 20.00 Uhr, bis 06.06.2018, 09.00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter drei ausgebaute Heizkörper eines 40-jährigen Mannes aus Seesen, die auf einem Grundstück vor einem zukünftigen Restaurant in Seesen in der Bornhäuser Straße abgelegt waren. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. (bür)

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 07.06.2018, gegen 00.30 Uhr, wurde ein 67-jähriger Mann, der mit seinem PKW auf einem Feldweg in Hahausen, Goslarsche Straße, unterwegs war, festgestellt. Er führte das Fahrzeug, obwohl kein Versicherungsschutz mehr besteht. Durch Zeugen wurde bekannt, dass er dieses bereits seit mehreren Wochen nahezu täglich geführt hat. Der PKW war bereits seit dem 29.11.2017 außer Betrieb gesetzt. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Zulassungsbescheinigung und der Fahrzeugschlüssel einbehalten, die Kennzeichen demontiert und eine Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (bür)

