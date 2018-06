Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Pressebericht vom 12.06.2018

Seesen: Pressebericht vom 12.06.2018

Goslar - Verkehrsunfall

Am 11.06.2018, gegen 11.15 Uhr, fuhr ein 55-jähriger Mann aus Garbsen mit seinem PKW die Straße Wilhelmsplatz in Seesen in Richtung Baderstraße. Zur gleichen Zeit fuhr eine 72-jährige Frau aus Seesen von einem Grundstück am Wilhelmsplatz in die Straße Wilhelmsplatz ein und übersah infolge von Unachtsamkeit den kreuzenden PKW des 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. (Bür)

