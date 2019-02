Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Pressebericht vom 14.02.2019

Seesen: Pressebericht vom 14.02.2019

Goslar - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 12.02.2019, 21.30 Uhr, bis 13.02.2019, 05.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter von einem PKW der in Lutter In der Faust abgestellt war, beide Kennzeichen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. (bür)

Spindaufbrüche in der Sehusa-Wasserwelt

Am 13.02.2019, in der Zeit von ca. 18.00 bis 21.00 Uhr, kam es zu insgesamt fünf Spindaufbrüchen in der Sehusa-Wasserwelt. Bisher unbekannte Täter öffneten die verschlossenen Spinde und entwendeten daraus insbesondere Bargeld und eine Armbanduhr. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt ca. 1.000 Euro. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Seesen unter der Tel.-Nr. 05381/944-0 in Verbindung zu setzen (bür)

OTS: Polizeiinspektion Goslar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56518 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56518.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05321/339104 E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de