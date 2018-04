Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Pressebericht vom 18.04.2018

Seesen: Pressebericht vom 18.04.2018

Goslar - Verkehrsunfall mit Flucht

Am 17.04.2018, gegen 07.15 Uhr, stellte ein 42-jähriger Mann aus Seesen seinen PKW auf einem Einstellplatz an der Asklepios-Klinik in Seesen ab. Als er das Fahrzeug gegen 16.00 Uhr wieder benutzen wollte, musste er feststellen, dass ein unbekannter Verursacher seinen PKW am Heckspoiler beschädigt hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. (Bür)

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 17.04.2018, gegen 17.05 Uhr, hielt ein 64-jähriger Mann aus Seesen für einen Bekannten einen Parkplatz in der Marktstraße frei. Eine 36-jährige Frau aus Seesen fuhr von der Jacobsonstraße kommend in die Parklücke ein und dabei dem 64-Jährigen, der in der Parklücke stand, über den Fuß. Trotz Ansprache durch den 64-Jährigen entfernte sich die 36-Jährige unerlaubt vom Unfallort.. Der 64-Jährige blieb leicht verletzt am Unfallort zurück und verständigte die Polizei. (Bür)

