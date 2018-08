Polizeiinspektion Goslar / Seesen: Pressebericht vom 29.08.2018

Seesen: Pressebericht vom 29.08.2018

Goslar - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 27.08.2018, 16.00 Uhr, bis 28.08.2018, 06.30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter in Seesen in der Hochstraße von einem dort abgestellten PKW eines 64-jährigen Mannes aus Seesen das vordere Kennzeichen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 Euro. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen, Telefon (05381)9440, in Verbindung zu setzen. (Bür)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 27.08.2018, gegen 16.15 Uhr, führte ein 40-jähriger Mann aus Seesen einen Elektroroller in Seesen in der Langen Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein weiteres Verfahren gegen den 40-Jährigen wurde wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, da er am Elektroroller zwar ein gültiges Versicherungskennzeichen hatte, jedoch war dieses für ein anderes Fahrzeug ausgegeben.

Verkehrsunfall mit Flucht

In der Zeit vom 27.08.2018, 12.00 Uhr, bis 28.08.2018, 12.00 Uhr, wurde der am Fahrbahnrand abgestellte PKW eines 56-jährigen Mannes aus Seesen in der Frankfurter Straße in Seesen am linken Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. (Bür)

