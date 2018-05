Polizeiinspektion Goslar / Zeugen einer Sachbeschädigung gesucht

Zeugen einer Sachbeschädigung gesucht

Goslar - Braunlage. Am Samstag, den 12.05.2018 beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 14:05 Uhr die Heckklappe eines geparkten Multivan, in der Elbingeröder Straße, Höhe Hausnummer 29 in 38700 Braunlage. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Braunlage unter 05520/9326-0 in Verbindung zu setzen.

