Polizeiinspektion Güstrow / Alkoholsündern auf der Spur

Alkoholsündern auf der Spur

Bützow - Gleich zweimal hatten die Beamten vom Polizeirevier Bützow am gestrigen Nachmittag den richtigen Riecher in Bützow, im Bahnhofsviertel. Gegen 14:00 Uhr stoppten sie einen Fahrradfahrer und stellten fest, dass er alkoholisiert war. Der 67jährige pustete und das Gerät zeigte einen Wert von 2,11 Promille an. Keine fünfzehn Minuten später wurde ein 64jähriger Radfahrer angehalten und er war mit 1,68 Promille unterwegs. Gegen beide wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen und die Führerscheine einbehalten.

