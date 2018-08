Polizeiinspektion Güstrow / Einbruch in ein Eiscafe

Einbruch in ein Eiscafe

Rerik - In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter ein Fenster eines Eiscafés am Haffplatz in Rerik auf. Anschließend wurden aus dem Cafe Bargeld ein TV, die Bedienungshandhelds und 100 Schoko-Riegel entwendet. Weiterer Schaden entstand dadurch, dass eine Eiskühltruhe geöffnet wurde und das Eis darin schmolz. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Kripo Bad Doberan ermittelt wegen Einbruchdiebstahls. Hinweise bitte an Tel. 038203/560.

