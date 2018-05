Polizeiinspektion Güstrow / Einbruch in ein Firmengebäude in Güstrow

Einbruch in ein Firmengebäude in Güstrow

Güstrow - In der Nacht zum Montag brachen unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude Am Eicheneck ein. Der oder die Täter brachen die Türen von fünf Firmen und anschließend in den Räumen Schränke und andere Behältnisse auf. Entwendet wurde nach gegenwärtigen Erkenntnissen ausschließlich Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zum Geschehen rund um das Geschäftshaus Am Eicheneck/Haselstr. in der vergangenen Nacht, werden beim Polizeihauptrevier Güstrow, Tel. 03843/2660, entgegen genommen.

OTS: Polizeiinspektion Güstrow newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108766 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108766.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Güstrow Gert Frahm Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: gert.frahm@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de

Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO