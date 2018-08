Polizeiinspektion Güstrow / Kradfahrer bei Unfall verletzt

Kradfahrer bei Unfall verletzt

Rerik - Am Mittwochmorgen gegen 09:00 Uhr beachtete ein PKW-Fahrer beim Linksabbiegen in der Reriker Leuchturmstr. ein entgegen kommendes Krad nicht. Bei der folgenden Kollision stürzte der Kradfahrer über die Motorhaube des PKW. Dabei ging der Schutzhelm verloren. Der äußere Anblick des 42jährigen nach dem Sturz lies schwere Verletzungen vermuten. Er wurde ins Krankenhaus transportiert, dass er aber nach einer Behandlung bereits wieder verlassen hat. Bei dem Unfall entstand darüber hinaus Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Gegen den 65jährigen PKW Fahrer wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

