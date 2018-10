Polizeiinspektion Güstrow / Messerstecherei in Neubukow

Messerstecherei in Neubukow

Neubukow - Am Freitagmorgen kam es gegen 04:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Wohnhaus in der Wilhelm-Busch-Str. in Neubukow. Dabei stach ein 19jähriger mehrfach auf einen 25jährigen ein.

Der 25jährige musste im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der 19jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinwirkung.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Bad Doberan konzentrieren sich derzeit darauf, die Hintergründe des Geschehens ans Licht zu bringen, um die Gefährlichkeit des Angriffs einschätzen zu können. Dazu wird auch ein Rechtsmediziner hinzugezogen.

