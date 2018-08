Polizeiinspektion Güstrow / Motorradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Güstrow - Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr kam ein Motorradfahrer auf der B 105, zwischen Bargeshagen und Sievershagen, ums Leben. Im Zusammenhang mit einem Überholvorgang fuhr er gegen einen Kleintransporter und stürzte. Der 30jährige Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ob neben einem möglichem Fahrfehler auch Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit oder weitere Faktoren eine Rolle spielten, ist noch zu ermitteln. Deshalb war auch ein Sachverständiger der DEKRA bei der Unfallaufnahme im Einsatz. Bei den Ermittlungen vor Ort wurde darüber hinaus festgestellt, dass das Krad seit Anfang August als gestohlen gemeldet war. Eine Fahrerlaubnis hatte der 30jährige nicht.

Die B 105 ist bis zur vollständigen Beräumung der Unfallstelle noch voll gesperrt.

