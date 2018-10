Polizeiinspektion Güstrow / Schnelle Reaktion des Busfahrers ...

Schnelle Reaktion des Busfahrers verhindert Schlimmeres

Güstrow - Am Mittwoch gegen 07:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf dem Fußgänger- und Radweg in der Goldberger Str., zwischen Schwarzem Weg und Wallensteinstr. Ein 15jähriger Jugendlicher, der mit dem Fahrrad aus Richtung Plauer Str. kam, bemerkte nicht, dass ihm eine 50jährige Radfahrerin entgegen kam. Diese versuchte noch auf sich aufmerksam zu machen und auszuweichen. Dabei rutschte ihr jedoch das Vorderrad auf dem Laub des Radweges weg. Sie stürzte darauf in den Bereich der Fahrbahn, unter einen gerade vorbeifahrenden Stadtbus. Nur durch die geistesgegenwärtige Reaktion des Busfahrers wurde verhindert, dass die 50jährige von den Hinterrädern überrollt wurde. So kam sie mit Verletzungen im Brustbereich ins Krankenhaus.

Zum Unfall wird nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung beim Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt. Was das Geschehen jedoch jetzt schon zeigt ist, dass auch beim Fahrradfahren dem Verkehrsgeschehen ständige Aufmerksamkeit zu schenken ist.

