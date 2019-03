Polizeiinspektion Güstrow / Schwerer Verkehrsunfall zwischen ...

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Dummerstorf und Laage

Güstrow - Seit 13:45 Uhr ist die L 39 zwischen Dummerstorf und Groß Potrems voll gesperrt. Grund ist ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines PKW Hyundai die L 39 von Dummerstorf kommend in Richtung Laage. Zwischen den Abzweigen Pankelow und Groß Potrems kam er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW mit Sattelauflieger. Am PKW und der Sattelzugmaschine entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer des PKW, dessen Identität derzeit noch nicht abschließend geklärt ist, wurde eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Der Fahrer des LKW ist leicht verletzt in ein Rostocker Krankenhaus transportiert worden.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs kommt ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Auch der Kriminaldauerdienst Rostock ist vor Ort. Nach Abschluss der Ermittlungen müssen die Fahrzeuge von Bergungsunternehmen abtransportiert werden. Von daher ist davon auszugehen, dass die Vollsperrung im genannten Bereich noch einige Zeit andauern wird.

OTS: Polizeiinspektion Güstrow newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108766 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108766.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Güstrow Gert Frahm Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de

Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO