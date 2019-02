Polizeiinspektion Güstrow / Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall ...

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Schwaan

Schwaan - Am Freitagvormittag gegen 09:30 Uhr fuhr auf der L142, zwischen Schwaan und Rukieten, der 43jährige Fahrer eines Citroen auf einen auf der Fahrbahn stehenden Renault auf. Die Fahrer der PKW wurden hierbei schwer verletzt. Sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Zum Unfallhergang wurde bekannt, dass die 54jährige Fahrerin ihr Fahrzeug auf der Fahrbahn angehalten hatte, um ein Foto zu schießen. Der 43jährige Fahrer des Citroen bemerkte dies, vermutlich auch unter Einwirkung der tiefstehenden Sonne, zu spät und fuhr auf.

Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zu hinterfragen ist hierbei warum zum einen das Auto nicht außerhalb der Fahrbahn oder zumindest am Fahrbahnrand angehalten wurde, aber auch, warum nicht gefahrlos hinter dem Hindernis angehalten werden konnte. Denn so ist die Geschwindigkeit grundsätzlich einzurichten.

