Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / ...

Baustellenabsicherung entwendet - Unverantwortlich!

Bodenwerder - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte die Baustellenabsicherung der Vollsperrung B 83 in Steinmühle entwendet. Auf beiden Seiten der Absperrung wurden die 2,5 Meter breiten, rotweißen Absperrschranken inklusive einiger Verkehrszeichen und der entsprechenden gelben Beleuchtung komplett entwendet. Zum Abtransport wird ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger erforderlich gewesen sein. Der Entwendungsschaden wird von der Fachfirma für Verkehrssicherung auf 3500 Euro geschätzt. Durch die fehlende Verkehrssicherung standen die dahinter angebrachten Bauzaunelemente unbeleuchtet auf der Fahrbahn. Nicht auszudenken, wenn dort ein Verkehrsteilnehmer verunfallt wäre - einfach unverantwortlich. Neben dem Diebstahl ermittelt die Polizei Bodenwerder nun auch wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer: 05533 - 97 4950 oder auch an jede andere Polizeidienststelle.

