Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / ...

Geschwindigkeitsmessung mit erschreckender Bilanz, fünf Fahrverbote

Holzminden - Am Montag führten Beamte des Polizeikommissariats Holzminden eine Geschwindigkeitsmessung am Wildpark in Neuhaus durch. Erschreckend ist dabei die Bilanz der Beamten: In sechs Stunden wurden insgesamt über 100 Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit gemessen! Den Rekord hielt dabei ein Pkw Ford aus Nordheim mit 140 km/h, der somit doppelt so schnell war als die zugelassenen 70km/h! Den Fahrzeugführer erwarten 2 Monate Fahrverbot und ein hohes Bußgeld. Fünf weitere Fahrzeugführer aus Holzminden, Höxter und dem Eichsfeld müssen ebenfalls mit einem Fahrverbot rechnen! Sie wurden alle ebenfalls mit weit über 100 km/h gemessen. Insgesamt wurden 34 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet sowie 58 Verwarnungen festgestellt.

