Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Abgebrochene ...

Abgebrochene Bahnschranke wurde heute ersetzt

Stadtoldendorf - Gestern Abend gegen 19:00 Uhr (21.08.18) wurde die Stadtoldendorfer Polizeistreife zum innerörtlichen Bahnübergang an der Deenser Straße gerufen, um eine gemeldete Gefahrenstelle zu überprüfen. Vor Ort staunten die Polizisten nicht schlecht...

Die in Fahrtrichtung Holzminden befindliche mehrere Meter lange Bahnschranke aus Fiberglas war am Schrankengelenk abgebrochen und auf den Fußweg gestürzt. Glücklicherweise befand sich zu dieser Zeit kein Fußgänger oder Fahrzeug in der Nähe, sodass weitere Schäden ausblieben. Da am stark frequentierten Bahnübergang zusätzlich eine Lichtsignalanlage den querenden Verkehr regelt, wurde zur Vorfallszeit lediglich die zerstörte Bahnschranke beiseite geräumt und die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert, welche das Fahrdienstpersonal querender Züge sensibilisierte.

Heute gegen 14:00 Uhr wurde von alarmierten Technikern die zerstörte Bahnschranke ausgetauscht. Nach Ermittlungen der Polizei ist die Bahnschranke nicht infolge Kollision mit einem Fahrzeug sondern der Einschätzung nach infolge Materialermüdung abgebrochen.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Polizeistation Stadtoldendorf PHK Holger Scheffel Telefon: 05532/90130 E-Mail: poststelle@pst-stadtoldendorf.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -