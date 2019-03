Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Alkohol- und ...

Alkohol- und Drogenkontrolle auf der B217

Bad Münder - Am Montag, den 11.03.2019, wurde in der Zeit von 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr, eine stationäre Verkehrskontrolle auf der B217 in Hachmühlen zur Bekämpfung von Trunkenheit im Straßenverkehr durch das Polizeikommissariat Bad Münder durchgeführt. Dazu wurde die B217 in Fahrtrichtung Hannover auf eine Fahrspur reduziert und ein Tempolimit eingerichtet. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse wurden 72 Kraftfahrzeuge kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde ein Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis und mit einem nicht versicherten PKW angetroffen. In einem anderen Fall ergab sich der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Amphetaminen, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt werden musste. Weiterhin konnten zwei Personen mit einem Haftbefehl festgestellt werden. In beiden Fällen wurde der haftbefreiende Betrag entrichtet.

