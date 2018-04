Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Alles falsch gemacht

Alles falsch gemacht

Emmerthal - Wenn man unter Alkoholeinfluss ohne Helm und ohne Fahrerlaubnis mit einem Roller unterwegs ist, der nicht versichert ist, kann man nur sagen: alles falsch gemacht.

So passiert am gestrigen Donnerstagabend in Emmerthal. Unsere Kollegen von der Verfügungseinheit trafen gegen 19.00 Uhr an der Hauptstraße auf den 38-jährigen Mann aus Emmerthal. Da er ohne Helm unterwegs war, zog er sofort die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten auf sich.

Bei der Kontrolle des Rollerfahrers bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte der 38-Jährige nicht vorweisen. Abschließend ergab eine Überprüfung, dass der Peugeot-Roller nicht versichert war, so dass dem 20-jährigen Halter des Rollers ebenfalls ein Strafverfahren erwartet.

Eine Ordnungswidrigkeit (Fahren ohne Helm) sowie zwei Strafverfahren (Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) sind die Verfahren, die gegen den 38-Jährigen eingeleitet wurden. Beim Alkoholgenuss hatte er ein wenig Glück: der gemessene Wert lag knapp unter der 0,5-Promille-Grenze.

