Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Aufmerksame ...

Aufmerksame Nachbarn verhindern Einbruch in Wohnung

Hameln - Am Sonntagabend (02.09.2018) versuchten mindestens zwei unbekannte Täter, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Sprengerstraße einzubrechen.

Gegen 21.30 Uhr hörten Nachbarn aus der Wohnung in Hochparterre ungewöhnliche Geräusche. Als das Ehepaar vom Balkon aus nachschaute, erkannte es vor dem Balkon des Nachbarn eine unbekannte Person. Auf Ansprache rief der Unbekannte einer zweiten Person etwas zu, die sich bereits auf dem Balkon befand. Daraufhin sprang der Haupttäter vom Balkon und flüchtete zusammen mit seinem Komplizen in Richtung Basbergstraße.

Trotz einer sofortigen Fahndung durch mehrere Streifenwagenbesatzungen blieben die Täter verschwunden. Anhand der Spuren auf dem Balkon muss davon ausgegangen werden, dass die Täter versucht hatten, die Balkontür zur Parterrewohnung aufzuhebeln. Der Mieter der betroffenen Wohnung war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Vom Täterduo liegt folgende dürftige Beschreibung vor: Der Mann auf dem Rasen vor dem Balkon war eher dicklich und dunkel gekleidet.

Der Täter auf dem Balkon war eher schlank und trug ein weißes T-Shirt oder Hemd, an dem dunkle Applikationen bzw. ein Aufdruck zu erkennen war.

Hinweise bitte an die Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222).

