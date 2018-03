Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Brand eines ...

Brand eines Holzschuppens

Aerzen - In der vergangenen Nacht kam es in Groß Berkel zu einem Brandausbruch in einem Holzschuppen bzw. einer alten Gartenlaube. Das Feuer wurde vom Grundstückseigentümer (41), der durch Geräusche des Feuers geweckt wurde, entdeckt und um 02.13 Uhr der Einsatzleitstelle gemeldet.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Laube in Vollbrand. Die Flammen griffen bereits auf die angrenzende Scheune auf einem Grundstück an der Dorfstraße über.

Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten des Feuers.

Personen wurden nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Konkrete Hinweise zur möglichen Brandursache gibt es derzeit nicht.

