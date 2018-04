Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Brand zweier ...

Brand zweier Scheunen auf landwirtschaftlichem Anwesen

Bad Pyrmont / Großenberg - Am Samstag, 28.04.2018, 14:40 Uhr wird der Feuerwehr und der Polizei Bad Pyrmont der Brand einer Scheune gemeldet. Bei Erreichen des Einsatzortes schlagen den Einsatzkräften bereits Flammen aus dem Fenster der Scheune entgegen. Während die Scheune, sowie eine weitere unmittelbar angrenzende Scheune in Brand geraten, kann ein Übergreifen des Feuers auf das sich anschließende Wohnhaus durch die Feuerwehr verhindert werden. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk müssen Teile der Scheune kontrolliert abgerissen werden. Insgesamt sind 135 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Pyrmont sowie Lügdes zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch das Feuer entsteht ein Gebäudeschaden von derzeit geschätzten 60.000 Euro. Personen werden nicht verletzt. Dier Polizei Bad Pyrmont hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

