Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Dieb wird von ...

Dieb wird von Feuerwehr festgehalten

Hameln - Ein 56-jähriger Mann wurde Samstag, 31.03.2018, gegen 19.15 Uhr, in einem Bekleidungsgeschäft in der Bäckerstraße beim Diebstahl von Bekleidungsgegenständen erwischt. Bei der Flucht wurde der Dieb von Feuerwehrmännern aufgehalten und vorläufig festgenommen.

Der in Schleswig-Holstein lebende Mann fiel einer Geschäftsmitarbeiterin auf, da der Mann mit mehreren Bekleidungsstücken in der Kinderabteilung in einer Umkleidekabine verschwand und dort längere Zeit verweilte.

Als er schließlich die Kabine wieder verließ, waren die Bekleidungsstücke zur Anprobe verschwunden. Die Mitarbeiterin sprach den Mann, der merklich an Körpervolumen zugenommen hatte, an. Der 56-Jährige flüchtete daraufhin, wurde aber vor dem Geschäft von Feuerwehrmännern aufgehalten und vorläufig festgenommen. Die Feuerwehrmänner, die sich zu einem Rettungseinsatz in der Fußgängerzone befanden, übergaben den Bekleidungsdieb an die Polizei.

In Polizeibegleitung ließ man den Dieb im Ladenbüro nach und nach ausziehen. Er trug mehrere geklaute Leder- und Anzugsjacken sowie einige Hosen übereinander.

Da sich der Mann nicht ausweisen konnte und seine Identität ohne weiteres nicht feststellbar war, wurde er anschließend zur Dienststelle gebracht, wo die Personalien später festgestellt werden konnten.

