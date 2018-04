Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Dielmissen: ...

Dielmissen: Falscher Polizist "Schmitz" ruft an

Bodenwerder - Die Ortschaft Dielmissen ist am Dienstagabend und auch am gestrigen Vormittag von einem falschen Polizisten "Rolf Schmitz" mit mehreren Telefonanrufen belästigt worden. Der angeblich bei der Polizei Bodenwerder tätige Polizist erzählt wieder mal die schon längst bekannte Geschichte von rumänischen Diebesbanden und Auffinden der Adresse des Angerufenen in vermeintlich sichergestellten Rücksäcken der Täter. Dabei wird eine Rufnummer im Display der Angerufenen angezeigt, die tatsächlich der Polizei Bodenwerder zuzuordnen bzw. dieser sehr ähnlich ist. Diese Vorgehensweise ist der Polizei schon lange bekannt, auch das Nachahmen der angezeigten Rufnummer (sog."call-id-spoofing"). Alle Angerufenen haben richtig gehandelt und das Gespräch schnell beendet ohne sich auf den Anrufer einzulassen. Hinweis der Polizei Bodenwerder: Die "echte" Polizei würde niemals so an Sie herantreten. Notieren sie Namen und Telefonnummer des Anrufers und beenden sie danach das Gespräch ohne auf die Inhalte einzugehen. Geben sie insbesondere keine persönlichen Daten von sich preis. Informieren sie ihre örtliche Polizei und warnen sie auch in ihrem Bekanntenkreis / Nachbarschaft vor diesen Anrufen.

