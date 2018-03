Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Einbruch in ...

Einbruch in Sonderpostenmarkt mit Lotto- und Postfiliale

Hameln - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag (27.03.2018) auf Mittwoch (28.03.2018) in einen Sonderpostenmarkt am Nienstedter Weg (Klein Berkel) ein. Dazu benutzten die Eindringlinge einen Gullydeckel, mit dem eine Scheibe eingeworfen wurde.

Über den Marktbereich betraten die Unbekannten eine angeschlossene Lotto- und Postfiliale. Hier wurden Zigaretten, elektronische Geräte und Bargeld entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge sowie auffällige Aktivitäten nimmt die Polizei Hameln unter Tel. 05151/933-222 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jens Petersen Telefon: 05151/933-104 E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/