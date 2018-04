Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Einbruch in ...

Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Hameln - Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag(20.04.2018) auf Samstag (21.04.2018) in das Büro eines Trägers der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe in der Süntelstraße in Hameln ein.

Die Eindringlinge brachen eine rückwärtige Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Die Unbekannten betraten die Räume im Erd- und Obergeschoss und durchwühlten einige Schränke. Es wurden vornehmlich Elektrogeräte entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge sowie auffällige Aktivitäten nimmt die Polizei Hameln unter Tel. 05151/933-222 entgegen.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sandra Heltner Telefon: 05151/933-104 E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/