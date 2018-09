Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Einbruch in ...

Einbruch in Karosseriefachbetrieb

Hameln - Unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Freitag (31.08.2018) auf Samstag (01.09.2018) durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten eines Karosseriefachbetriebes an der Stüvestraße ein. Aus einem Büroraum wurde ein Tresor entwendet. Der Schaden wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Beim Abtransport sind vermutlich mehrere Täter aktiv gewesen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 05151/933-222 mit der Polizei Hameln in Verbindung zu setzen.

