Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Einbruch in Kfz-Handel

Einbruch in Kfz-Handel

Bad Pyrmont - In der Zeit von Samstag, 06.10.2018, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 07.10.2018, 15.40 Uhr, brachen unbekannte Täter in die verschlossene Garage eines Kfz-Händlers an der Thaler Landstraße ein und entwendeten Felgen und Kompletträder, Autobatterien und sonstiges Kfz-Zubehör im Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Das Diebesgut muss mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer Hinweise zu Tätern oder Tatumständen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

