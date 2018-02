Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Erneut ...

Erneut Verkehrsunfall auf der "Bülte-Kreuzung"

Holzminden - Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, kam es erneut zu einem Verkehrsunfall auf der sog. "Bülte-Kreuzung" in Holzminden. Ein 23-jähriger Höxteraner befuhr mit einem Audi die Allersheimer Straße stadtauswärts und übersah dabei das für ihn angezeigte "Rotlicht" der Ampelanlage. Ein aus der Liebigstraße kommender 62-jährigen Holzmindener mit seinem BMW befuhr gleichzeitig die Kreuzung in Richtung Gewerbegebiet Bülte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro.

