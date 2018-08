Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Falsches Verhalten ...

Falsches Verhalten beim Überholen - Motorradfahrer kollidiert mit einem anderen Motorradfahrer und verletzt sich schwer

Hessisch Oldendorf - Am Sonntagvormittag (19.08.2018) kam es im Bereich der B 83, unterhalb der Schaumburg, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern.

Gegen 11.15 Uhr befuhr der 74-Jahre alter Fahrer einer BMW 1200 R die Straße "Unter der Schaumburg" von wo aus er nach links, auf die B 83 Richtung Hameln, einbog.

Nachdem der Hannoveraner komplett auf die B 83 eingebogen war, versuchte ein anderer Motorradfahrer, ein 56-jähriger Mann aus Rinteln, ihn zu überholen, obwohl ein Überholen im dortigen Bereich, aufgrund von entsprechenden Fahrbahnmarkierungen, nicht zulässig ist.

Der Überholvorgang misslang. Es kam zu einer seitlichen Berührung zwischen der Honda des Rintelners und dem 74-Jährigen.

Durch die Kollision wurde der Senior leicht am Bein verletzt. Er konnte seine Maschine jedoch problemlos auf der B 83 zum Halten bringen.

Der 56-jährige Unfallverursacher kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Er rutschte mit seinem Motorrad noch einige Meter über die Fahrbahn der B 83, bevor die Honda in die Leitplanke einschlug. Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus gefahren.

Am Motorrad des Rintelners entstand Totalschaden.

Der Unfallverursacher wird sich nun nicht nur wegen der fahrlässigen Körperverletzung zum Nachteil des 74-Jährigen verantworten müssen, sondern es wurde auch ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn eingeleitet.

Dem Mann wurde der Führerschein entzogen.

