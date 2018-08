Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Gemeinsame ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Mann sticht auf Ex-Partnerin ein und verletzt diese schwer

Hameln - Am Montagabend, 13.08.2018, hat ein 22-jähriger Mann aus Hameln auf seine 30-jährige Ex-Partnerin eingestochen und diese dadurch schwer verletzt.

Um 19.35 Uhr verständigten Anwohner aus einem Haus an der "Alte Heerstraße" in Rohrsen über Notruf die Polizei. Eine Frau sei nach einer lautstarken Auseinandersetzung im Haus verletzt worden.

Die Tatortgruppe der Polizei Hameln erreichte zuerst den genannten Einsatzort. Im Haus trafen die Beamten auf die 30-Jährige, die in diesem Haus in einer Wohnung wohnt. Sie wies blutende Verletzungen am Oberkörper auf.

Die schwer verletzte Frau wurde vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte medizinisch versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht.

Vor ihrem Abtransport schilderte sie den Beamten, dass ihr 22-jähriger Ex-Partner ihr vor dem Haus trotz eines gerichtlichen Annäherungsverbotes abgepasst hatte und daraufhin ins Haus flüchtete.

Der 22-Jährige folgte ihr und drang gewaltsam in das Haus ein. Hier fügte er der Frau mehrere Stiche am Arm und Oberkörper zu.

Anschließend flüchtete der Mann aus dem Haus. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte ihn kurze Zeit später im Rahmen der eingeleiteten Fahndung in einer Seitenstraße und verbrachte ihn zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen in den Polizeigewahrsam.

Da er sich beim gewaltsamen Eindringen in das Haus selbst verletzt hatte, wurde für den mutmaßlichen Täter ein Rettungswagen angefordert. Anschließend wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er unter Polizeibewachung stationär aufgenommen werden musste. Da der Verdacht einer Rauschmittelbeeinflussung bestand, wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Noch am Abend wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover gehalten. Nach Schilderung des vorläufigen Sachverhalts wertete diese die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Die Polizei sprach daraufhin kurz nach Mitternacht gegenüber dem sich noch in stationärer Behandlung befindlichem Mann die vorläufige Festnahme aus.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hannover Erste Staatsanwältin Kathrin Söfker Telefon: 0511 347-3106

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jens Petersen Telefon: 05151/933-104 E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/