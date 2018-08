Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Graffiti in der ...

Graffiti in der Bahnhofstraße, Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont - Durch bisher unbekannte Täter kam es im Tatzeitraum von Samstagmittag,13.30 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, zu Sachbeschädigungen durch Graffiti in der Bahnhofstraße in Bad Pyrmont. Der oder die Täter besprühten ein dortiges Stromhäuschen und die Werbetafeln des Getränkemarktes mit Schriftzügen in roter und schwarzer Farbe. Die Beseitigung der Farbschmierereien dürfte mehrere Hundert Euro kosten.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Pyrmont unter der Rufnummer 05281-9406-0 oder per Mail an poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Polizeikommissariat Bad Pyrmont i.A.: PHK'in Julia Scheidemann Telefon: 05281/94060 E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -