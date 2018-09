Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Holzminden, ...

Holzminden, Bergstraße/Finkenstraße Polizei findet Gegenstände nach Diebstählen aus Kellerräumen, Garagen und Autos - Wem gehören diese Gegenstände ?

Hameln - Wie berichtet, kam es in der Nacht von Freitag, 24.08.2018 bis Samstag, 25.08.2018 zu einer Serie von Diebstählen aus Garagen, Kellerräumen sowie aus einem Pkw im Bereich Bergstraße und Finkenweg in Holzminden.

Dem oder den Tätern wurde es hierbei in einigen Fällen sehr leicht gemacht, da Zugangsmöglichkeiten unverschlossen waren.

Entwendet wurden zumeist Sachgegenstände sowie Werkzeuge.

Auf der Flucht sind allerdings auch Gegenstände zurückgelassen worden, die von der Polizei bislang nicht zugeordnet werden konnten. So wurde auf einem Grundstück der Bergstraße unten abgebildeter, silberfarbener Werkzeugaluminiumkoffer mit dem Aufdruck `b1`, ein kleiner schwarzer Werkzeugkasten der Marke `DURO` sowie eine Packung Einlagen `Attends Soft` gefunden.

An einem ebenfalls in dieser Nacht gestohlenen Damenrad, welches noch am 25.08.2018 im Bereich Mönchewerder/Friedhof wieder aufgefunden wurde, befanden sich in einem Eimer drei Packungen Einmalhandschuhe der Marke `MaiMed` sowie ein kleines weißes Wäschenetz mit der Bezeichnung `Sigvaris`.

Die Polizei fragt nun:

Wem gehören die auf dem Foto abgebildeten Gegenstände, bzw. wer kann Angaben über die Herkunft oder den Besitzer machen ? Hinweise bitte unter 05531/958-0.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Leiter ESD Burkhard Schramm Telefon: 05531/958-122 E-Mail: burkhard.schramm@polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -