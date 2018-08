Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Kollision mit ...

Kollision mit Brücke sorgt für hohen Sachschaden und Einschränkungen im Bahnverkehr

Hameln - Am Donnerstag, 16.08.2018, gegen 14.30 Uhr, stießen Aufbauten eines Sattelzuges mit der Bahnunterführung Tunnelstraße zusammen. Die Kollision sorgte für hohe Sachschäden und Einschränkungen im Bahnverkehr.

Ein 74-jähriger Mann aus Hameln befuhr mit einem Sattelzug die Tunnelstraße in Richtung Springer Landstraße. An der Bahnbrücke stieß der Ladekran, der vermutlich nicht vollständig eingefahren war, gegen die Brücke. Durch die Kollision wurde die Hydraulik des Kranes beschädigt, so dass sich das Hydrauliköl auf der Fahrbahn verteilte. Am Ladekran entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro.

Weitaus höher wird der Schaden an der Brücke geschätzt. Nach erster Begutachtung wurde die Schadenssumme mit mindestens 100.000 Euro angegeben. Es kam zu Einschränkungen im Bahnverkehr, da die Gleisstrecken oberhalb der Brücke nur mit verminderten Geschwindigkeiten passiert werden konnten. Während der Unfallaufnahme mussten die Tunnelstraße in Richtung Springer Landstraße und einzelne Bahnstrecken gesperrt bleiben.

Die Feuerwehr unterstützte den Notfallmanager der Bahn bei der Schadensbegutachtung und machte das ausgelaufene Hydrauliköl unschädlich.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Jens Petersen Telefon: 05151/933-104 E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/