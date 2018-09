Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Ladendiebstahl, ...

Ladendiebstahl, Täter flüchtig

Bad Pyrmont - Am 27.09.2018, gegen 14.20 Uhr, entwendete ein ca. 180 - 190 cm großer Mann aus einem SB-Geschäft an der Bahnhofstraße einen Karton mit einer sogenannten TV-Stereo-Soundbar. Nachdem er den ca. 80 cm langen weißen Karton aus dem Verkaufsregal entnommen hatte, flüchtete er durch den Eingangsbereich, an neu hinzukommenden Kunden vorbei. Auf der Bahnhofstraße lief er zunächst stadteinwärts, bevor er über einen kleinen Verbindungsweg, in Höhe eines Bestattungsunternehmens, in Richtung Helenenstraße entkommen konnte. Da sich im Markt und auf der Bahnhofstraße diverse Passanten aufhielten, bittet die Polizei um Hinweise zu dem Mann, der eine Jeanshose und ein helles Oberteil getragen haben soll.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Polizeikommissariat Bad Pyrmont PHK Schiffling Telefon: 05281/94060 E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/