Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Lieferwagen durch ...

Lieferwagen durch unbekannten Täter komplett entwendet

Hameln - Am frühen Dienstagabend (09.10.2018) wurde in der Innenstadt von Hameln der Lieferwagen eines Paketdienstes entwendet.

Gegen 17.30 Uhr parkte ein Mitarbeiter eines Paketlieferservice seinen Ford Tourneo am Ostertorwall Ecke Kopmanshof. Der 54-jährige lieferte ein Paket am Ostertorwall aus und unterließ es in dieser Zeit, seinen Transit abzuschließen. Den Fahrzeugschlüssel ließ ebenfalls im Zündschloss stecken.

Als der Hamelner 10 Minuten später zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Firmenfahrzeug - samt Pakete - zwischenzeitig gestohlen wurde.

Der 54-Jährige informierte umgehend die Polizei. Eine Fahndung nach dem Ford Tourneo in Weiß, mit der Aufschrift "Hermes" und dem amtlichen Kennzeichen HM-RK 36, führte nicht zum Auffinden des Fahrzeuges.

