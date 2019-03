Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Motorradunfall ...

Motorradunfall auf der L 586/Ottenstein-Sievershagen

Holzminden - (Ottenstein) Zum Saisonstart der Zweiradfahrer kam es am Samstag auf der L 586 zwischen Ottenstein und Sievershagen gegen 14.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Der 51-jähriger Mann aus der Region Hannover fuhr in einer Gruppe von vier Motorräder an zweiter Position mit seinem Krad. Im Kurvenbereich gerät er nach bisherigen Ermittlungen aufgrund eines Bremsfehlers auf den Seitenstreifen, stürzte und rutschte mehrere Meter in den Straßengraben. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Der Motorradfahrer wurde glücklicherweise nur leichtverletzt zur Behandlung in das Krankenhaus nach Bad Pyrmont gebracht.

OTS: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/57895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_57895.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden Polizeikommissariat Holzminden i.A. PHK'in Scheidemann Telefon: 05531/958-0 E-Mail: poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz minden/

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -