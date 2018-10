Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden / Motorradunfall in ...

Motorradunfall in der Rühler Schweiz

Kreis Holzminden - Bereits am Samstag kam es am frühen Nachmittag zu einem Motorradunfall in der Rühler Schweiz. Ein 23-Jähriger aus Hannover fuhr gegen 14.00 Uhr mit seiner Yamaha in eine Linkskurve in Richtung Rühle, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er stürzte und schleuderte gegen die Schutzplanke. Der junge Mann wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hannover gebracht. Die Landesstraße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt.

